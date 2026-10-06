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Черногория - Армения 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Черногория - Армения

События матча Черногория - Армения
46'
Стеван Йоветич / Виктор Джуканович
56'
Эдуард Сперцян / Гор Манвелян
57'
Огнен Гашевич
62'
Стефан Лончар / Марко Янкович
62'
Марко Вешович / Милан Роганович
73'
Аргишти Петросян / Эрик Симонян
74'
Араик Элоян / Артур Миранян
79'
Марко Шимун / Андрия Булатович
80'
Карлен Оганнисян
86'
Стефан ЛончарПрямое удаление
88'
Артур Гарибян / Нарек Ованнисян
88'
Данило Вуканич / Милутин Осмаич
90'
Эдуард Сперцян
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