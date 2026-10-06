Черногория - Армения 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Черногория - Армения
46'
⇄
Стеван Йоветич / Виктор Джуканович
56'
⇄
Эдуард Сперцян / Гор Манвелян
57'
Огнен Гашевич
62'
⇄
Стефан Лончар / Марко Янкович
62'
⇄
Марко Вешович / Милан Роганович
73'
⇄
Аргишти Петросян / Эрик Симонян
74'
⇄
Араик Элоян / Артур Миранян
79'
⇄
Марко Шимун / Андрия Булатович
80'
Карлен Оганнисян
86'
Стефан ЛончарПрямое удаление
88'
⇄
Артур Гарибян / Нарек Ованнисян
88'
⇄
Данило Вуканич / Милутин Осмаич
90'
Эдуард Сперцян
Сербия U21 - Россия U21 5 октября обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Кипр - Латвия 5 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Украина U21 - Албания U21 5 октября обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Нидерланды - Сербия 4 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Зенит - БАТЭ 4 октября обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...