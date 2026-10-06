Северная Ирландия - Грузия 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Северная Ирландия - Грузия
18'
Гиорги Кочорашвили
46'
⇄
Георгий Цитаишвили / Гиорги Кочорашвили
65'
⇄
Броди Спенсер / Итан Гэлбрейт
65'
⇄
Георгий Чакветадзе / Зурико Давиташвили
65'
⇄
Нодар Ломинадзе / Анзор Меквабишвили
74'
⇄
Иракли Егоян / Гизо Мамагеишвили
74'
⇄
Джош Мадженнис / Джейми Донли
74'
⇄
Киран Моррисон / Патрик Келли
83'
Нодар Ломинадзе
84'
✕
Айзек ПрайсПенальти не забит
86'
Иракли Егоян
86'
⇄
Георгий Микаутадзе / Буду Зивзивадзе
86'
⇄
Пэдди Макнейр / Том Атчесон
86'
⇄
Каллум Маршалл / Айзек Прайс
89'
Георгий Цитаишвили
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