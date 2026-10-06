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«Бавария» сделала важный шаг к продлению контракта с Гарри Кейном

Дата публикации: 06-10-2026 09:37

«Бавария» сделала важный шаг к продлению контракта с Гарри Кейном 

«Бавария» достигла договорённости с Гарри Кейном по финансовым условиям нового контракта. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации журналиста, мюнхенский клуб и 33-летний английский нападающий пришли к общему мнению относительно размера заработной платы футболиста и структуры предусмотренных соглашением бонусов.

При этом переговоры ещё нельзя считать завершёнными. Сторонам предстоит обсудить один из ключевых пунктов будущего договора — его продолжительность. Именно этот вопрос пока остаётся открытым.

Действующее соглашение Кейна с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года. Мюнхенский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом, который продолжает оставаться одним из главных игроков команды.

В текущем сезоне Кейн принял участие в семи матчах за «Баварию». На счету английского нападающего шесть забитых мячей и две результативные передачи.

Таким образом, стороны уже определились с финансовой частью потенциального нового соглашения, однако окончательные сроки контракта пока не согласованы. Переговоры между «Баварией» и Кейном продолжаются.

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