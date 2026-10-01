Албания - Сан-Марино 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 4-й тур
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Составы команд
Албания
Сан-Марино
Главные тренеры
|Роландо Маран
|Роберто Чеволи
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 3
|08.09.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа I. 6-й тур
|5 : 0
|31.03.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|0 : 2
|08.06.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2014
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|3
|6
|3
|Беларусь
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|4
|7
|3
|Армения
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|4
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|3
|4
|3
|Фарерские острова
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|3
|5
|3
|Люксембург
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|3
|1
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