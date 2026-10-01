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Албания - Сан-Марино 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 4-й тур
Албания
Сан-Марино

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Статистика встреч
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Составы команд
Албания
Сан-Марино
Главные тренеры
ИталияРоландо Маран
ИталияРоберто Чеволи
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 1. 2-й турСан-Марино0 : 3Албания
08.09.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа I. 6-й турАлбания5 : 0Сан-Марино
31.03.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа I. 3-й турСан-Марино0 : 2Албания
08.06.2014Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2014Сан-Марино0 : 3Албания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Албания
100%
Ничья
0%
Сан-Марино
0%

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