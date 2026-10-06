Стали известны оценки игроков Украины и Венгрии за матч 4-го тура Лиги наций 

Дата публикации: 06-10-2026 09:34

Стали известны оценки футболистов по итогам матча 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Венгрии. Встреча, которая проходила в Трнаве и считалась номинально домашней для украинской команды, завершилась победой венгров со счётом 2:1.

Статистический портал Sofascore наиболее низкую оценку среди участников встречи выставил голкиперу сборной Украины Анатолию Трубину. Его действия получили 5,0 балла. Лучшим футболистом украинской команды по версии этого ресурса стал защитник Илья Забарный, заработавший 7,2.

По версии WhoScored, самым неудачным матчем среди украинцев отметился Виктор Цыганков. Его оценка составила 5,8. Наиболее высоко из игроков стартового состава Украины был оценён Тарас Михавко — 7,2.

При этом оба статистических сервиса сошлись во мнении относительно лучшего футболиста встречи. Главным героем матча они назвали защитника сборной Венгрии Марка Чингера.

Sofascore оценил выступление Чингера в 8,1 балла, а WhoScored поставил венгерскому защитнику 7,9. Именно он стал автором решающего гола, который принёс Венгрии победу со счётом 2:1.

Для сборной Украины поражение стало серьёзной потерей очков в борьбе за позиции в группе Лиги наций. После четырёх туров команда Андреа Мальдеры продолжает борьбу за более высокое место в квартете, а Венгрия благодаря победе сумела улучшить своё положение в турнирной таблице.