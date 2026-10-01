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Эстония - Исландия 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 4-й тур
Эстония
Исландия

Стартовый состав
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Составы команд
Эстония
Исландия
Главные тренеры
ЭстонияЮрген Хенн
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 4. 1-й турИсландия1 : 1Эстония
08.01.2023Товарищеские матчи (сборные) — 2023Исландия1 : 1Эстония
31.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Эстония1 : 1Исландия
04.06.2014Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2014Исландия1 : 0Эстония
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Эстония
40%
Ничья
20%
Исландия
40%

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