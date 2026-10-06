Месси эмоционально высказался перед прощанием с национальной командой 

Дата публикации: 06-10-2026 09:27

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси провёл последнюю тренировку в составе национальной команды перед своим прощальным матчем. 39-летний футболист признался, что будет скучать по моментам, связанным с выступлениями за сборную.

«Особенные моменты, по которым я точно буду скучать», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Последний матч Месси за сборную Аргентины состоится в ночь на 7 октября. Соперником команды станет Бенин, а стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

Месси выступает за национальную команду с 2005 года. За это время он успел выиграть с Аргентиной чемпионат мира 2022 года, дважды стать победителем Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах, а также завоевать трофей Финалиссимы в 2022 году.

На чемпионате мира 2026 года аргентинцы во главе с Месси снова добрались до решающего матча. В финале команда встретилась с Испанией, но уступила со счётом 0:1.

Предстоящая встреча с Бенином станет для Месси последней в национальной сборной. Таким образом, многолетний этап карьеры капитана Аргентины подходит к завершению после более чем двух десятилетий выступлений за национальную команду.