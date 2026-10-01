Англия - Чехия 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Англия
Чехия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|15
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|3
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|16
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|7
|пз
|Букайо Сака
|11
|пз
|Энтони Гордон
|17
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Гарри Кейн
|16
|вр
|Лукаш Горничек
|22
|зщ
|Михал Сачек
|4
|зщ
|Робин Гранач
|14
|зщ
|Мартин Витик
|5
|зщ
|Иржи Слама
|18
|пз
|Матей Радоста
|21
|пз
|Алекс Крал
|8
|пз
|Михал Садилек
|13
|пз
|Лукаш Амброс
|9
|нп
|Райан Надери
|10
|нп
|Адам Гложек
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Санти Дения
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 3. 2-й тур
|0 : 2
|22.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 1
|22.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Англия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|3
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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