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Англия - Чехия 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Англия
Чехия

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Англия
Чехия
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
12АнглиязщТрево Чалоба
15АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
3АнглиязщЛьюис Холл
8АнглияпзЭллиот Андерсон
16АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
7АнглияпзБукайо Сака
11АнглияпзЭнтони Гордон
17АнглиянпМорган Роджерс
9АнглиянпГарри Кейн
16ЧехияврЛукаш Горничек
22ЧехиязщМихал Сачек
4ЧехиязщРобин Гранач
14ЧехиязщМартин Витик
5ЧехиязщИржи Слама
18ЧехияпзМатей Радоста
21ЧехияпзАлекс Крал
8ЧехияпзМихал Садилек
13ЧехияпзЛукаш Амброс
9ЧехиянпРайан Надери
10ЧехиянпАдам Гложек
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ИспанияСанти Дения
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 3. 2-й турЧехия0 : 2Англия
22.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа D. 3-й турЧехия0 : 1Англия
11.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа A. 7-й турЧехия2 : 1Англия
22.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа A. 1-й турАнглия5 : 0Чехия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания39
2
1/4 финала
Англия36
3
Стыковая зона
Хорватия33
4
Зона вылета
Чехия30
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Англия
100%
Ничья
0%
Чехия
0%

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