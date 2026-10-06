Украина U21 - Албания U21 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Украина (мол. U21) - Албания (мол. U21)
19'
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Kevin Dodaj (0 - 1)
54'
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Anton Glushchenko (1 - 1)
56'
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Kyrylo Dihtiar (2 - 1)
69'
Daniil VashchenkoПрямое удаление
90'
⚽
(2 - 2)
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