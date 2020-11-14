Норвегия - Уэльс 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
14 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Алексей Деревинский (Киев, Украина);
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Составы команд
Норвегия
Уэльс
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Крэйг Беллами
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 4. 3-й тур
|2 : 1
|12.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|9
| 4
Зона вылета
|Турция
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Англия
|5
|12
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|5
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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