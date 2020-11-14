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Норвегия - Уэльс 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
14 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Алексей Деревинский (Киев, Украина);
Норвегия
Уэльс

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Составы команд
Норвегия
Уэльс
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
УэльсКрэйг Беллами
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 4. 3-й турУэльс2 : 1Норвегия
12.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Уэльс4 : 1Норвегия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Норвегия
0%
Ничья
0%
Уэльс
0%

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