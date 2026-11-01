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Португалия - Дания 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Португалия
Дания

Стартовый состав
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Составы команд
Португалия
Дания
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
ДанияБрайан Ример
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 4. 3-й турДания2 : 4Португалия
23.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 2-й матчПортугалия5 : 2 ДВДания
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчДания1 : 0Португалия
08.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа I. 9-й турПортугалия1 : 0Дания
14.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа I. 3-й турДания0 : 1Португалия
13.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раундГруппа B. 2-й турДания2 : 3Португалия
11.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 10-й турДания2 : 1Португалия
08.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 3-й турПортугалия3 : 1Дания
05.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 8-й турДания1 : 1Португалия
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 2-й турПортугалия2 : 3Дания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Португалия
0%
Ничья
0%
Дания
0%

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