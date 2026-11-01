Португалия - Дания 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Стартовый состав
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Составы команд
Португалия
Дания
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Брайан Ример
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 4. 3-й тур
|2 : 4
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|08.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|14.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 1
|13.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 8-й тур
|1 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|9
| 4
Зона вылета
|Турция
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Англия
|5
|12
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|5
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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