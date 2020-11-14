Косово - Израиль 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
14 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Стартовый состав
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Составы команд
Косово
Израиль
Главные тренеры
|Франко Фода
|Ран Бен-Шимон
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 3. 3-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|4
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|4
|7
|3
|Шотландия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|4
|7
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|4
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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