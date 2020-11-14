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Косово - Израиль 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
14 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Косово
Израиль

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Косово
Израиль
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
ИзраильРан Бен-Шимон
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 3-й турИзраиль0 : 0Косово
12.11.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 8-й турКосово1 : 0Израиль
25.03.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа I. 1-й турИзраиль1 : 1Косово
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Косово
0%
Ничья
0%
Израиль
0%

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