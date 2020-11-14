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Грузия - Венгрия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо Арена (Тбилиси, Грузия), вместимость: 55000
14 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Ондржей Берка (Чехия);
Грузия
Венгрия

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Грузия
Венгрия
Главные тренеры
ГрузияРамаз Сванадзе
ИталияМарко Росси
История личных встреч
02.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 3-й турВенгрия1 : 0Грузия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Грузия
0%
Ничья
0%
Венгрия
0%

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