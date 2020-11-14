Грузия - Венгрия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Динамо Арена (Тбилиси, Грузия), вместимость: 55000
14 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Ондржей Берка (Чехия);
Стартовый состав
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Составы команд
Грузия
Венгрия
Главные тренеры
|Рамаз Сванадзе
|Марко Росси
История личных встреч
|02.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|4
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|4
|7
|3
|Шотландия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|4
|7
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|4
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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