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Швеция - Босния и Герцеговина 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Швеция
Босния и Герцеговина

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Швеция
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
История личных встреч
02.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 4. 3-й турБосния и Герцеговина1 : 1Швеция
29.05.2010Товарищеские матчи (сборные)Май 2010Швеция4 : 2Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Швеция
0%
Ничья
0%
Босния и Герцеговина
0%

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