Швеция - Босния и Герцеговина 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Составы команд
Швеция
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Сергей Барбарез
История личных встреч
|02.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 4. 3-й тур
|1 : 1
|29.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|4
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|4
|7
|3
|Шотландия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|4
|7
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|4
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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