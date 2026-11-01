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Австрия - Ирландия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Австрия
Ирландия

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Составы команд
Австрия
Ирландия
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ИсландияХеймир Хадльгримссон
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 3-й турИрландия2 : 2Австрия
11.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 6-й турИрландия1 : 1Австрия
12.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 4-й турАвстрия0 : 1Ирландия
10.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 10-й турАвстрия1 : 0Ирландия
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 6-й турИрландия2 : 2Австрия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Австрия
0%
Ничья
0%
Ирландия
0%

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