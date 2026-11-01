Австрия - Ирландия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Составы команд
Австрия
Ирландия
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 3. 3-й тур
|2 : 2
|11.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. 6-й тур
|1 : 1
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 10-й тур
|1 : 0
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|4
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|4
|7
|3
|Шотландия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|4
|7
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|4
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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