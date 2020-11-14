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Румыния - Польша 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Румыния
Польша

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Румыния
Польша
Главные тренеры
РумынияГеорге Хаджи
ПольшаЯн Урбан
История личных встреч
02.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 4. 3-й турПольша6 : 0Румыния
10.06.2017ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа E. 6-й турПольша3 : 1Румыния
11.11.2016ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа E. 4-й турРумыния0 : 3Польша
02.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Польша4 : 1Румыния
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Румыния
0%
Ничья
0%
Польша
0%

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