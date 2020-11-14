Румыния - Польша 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Стартовый состав
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Составы команд
Румыния
Польша
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Ян Урбан
История личных встреч
|02.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 4. 3-й тур
|6 : 0
|10.06.2017
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа E. 6-й тур
|3 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа E. 4-й тур
|0 : 3
|02.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|4
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|4
|7
|3
|Шотландия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|4
|7
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|4
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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