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Северная Ирландия - Украина 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
14 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Северная Ирландия
Украина

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Составы команд
Северная Ирландия
Украина
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
ИталияАндреа Мальдера
История личных встреч
02.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 3-й турУкраина0 : 3Северная Ирландия
03.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Украина1 : 0Северная Ирландия
16.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа CУкраина0 : 2Северная Ирландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Северная Ирландия
0%
Ничья
0%
Украина
0%

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