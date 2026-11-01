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Аргентина - Уругвай 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Аргентина
Уругвай

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Составы команд
Аргентина
Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1Аргентина
17.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина0 : 2Уругвай
13.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1Аргентина
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина3 : 0Уругвай
19.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 2-й тур Аргентина1 : 0Уругвай
18.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 2Уругвай
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Уругвай0 : 0Аргентина
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина1 : 0Уругвай
17.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина1 : 0Уругвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Уругвай3 : 2Аргентина
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аргентина
0%
Ничья
0%
Уругвай
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