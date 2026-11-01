Аргентина - Уругвай 14 Ноября прямая трансляция
14 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Аргентина
Уругвай
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|3 : 0
|19.06.2021
|Кубок Америки — 2021
|Группа А. 2-й тур
|1 : 0
|18.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|17.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|1 : 0
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|3 : 2
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