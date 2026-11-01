Япония - Бразилия 14 Ноября прямая трансляция
14 Ноября 2026 года в 13:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Япония
Бразилия
Главные тренеры
|Хадзимэ Мориясу
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|29.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/16 финала
|2 : 1
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|06.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|14.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|0 : 4
|15.06.2013
|Кубок конфедераций
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|16.10.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2012
|0 : 4
|22.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Группа F. 3-й тур
|1 : 4
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