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Япония - Бразилия 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2026 года в 13:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Япония
Бразилия

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Составы команд
Япония
Бразилия
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
29.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/16 финала Бразилия2 : 1Япония
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Япония3 : 2Бразилия
06.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Япония0 : 1Бразилия
10.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония1 : 3Бразилия
14.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Япония0 : 4Бразилия
15.06.2013 Кубок конфедераций Группа A. 1-й тур Бразилия3 : 0Япония
16.10.2012 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2012 Япония0 : 4Бразилия
22.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Группа F. 3-й тур Япония1 : 4Бразилия
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Япония
0%
Ничья
0%
Бразилия
0%

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