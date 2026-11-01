Мирасол - Атлетико Минейро 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 35-й тур
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Составы команд
Мирасол
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
История личных встреч
|17.05.2026
|Бразилия — Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Бразилия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Бразилия — Серия А
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|34
|76
|2
|Палмейрас
|34
|73
|3
|Крузейро
|34
|60
|4
|Флуминенсе
|34
|57
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|54
|6
|Баия
|34
|53
|7
|Атлетико Минейро
|34
|50
|8
|Ред Булл Брагантино
|34
|47
|9
|Сантос
|34
|47
|10
|Сан-Паулу
|34
|44
|11
|Ботафого
|34
|42
|12
|Коритиба
|34
|42
|13
|Васко да Гама
|33
|41
|14
|Мирасол
|34
|40
|15
|Витория
|34
|38
|16
|Интернасьонал
|34
|38
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|34
|37
| 18
Зона вылета
|Гремио
|34
|37
| 19
Зона вылета
|Ремо
|34
|29
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|33
|21
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