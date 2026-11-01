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Мирасол - Атлетико Минейро 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 35-й тур
Мирасол
Атлетико Минейро

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Мирасол
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
История личных встреч
17.05.2026 Бразилия — Серия А 16-й тур Атлетико Минейро3 : 1Мирасол
28.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур Атлетико Минейро1 : 0Мирасол
27.04.2025 Бразилия — Серия А 6-й тур Мирасол2 : 2Атлетико Минейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3476
2 Палмейрас3473
3 Крузейро3460
4 Флуминенсе3457
5 Атлетико Паранаэнсе3454
6 Баия3453
7 Атлетико Минейро3450
8 Ред Булл Брагантино3447
9 Сантос3447
10 Сан-Паулу3444
11 Ботафого3442
12 Коритиба3442
13 Васко да Гама3341
14 Мирасол3440
15 Витория3438
16 Интернасьонал3438
17
Зона вылета
Коринтианс3437
18
Зона вылета
Гремио3437
19
Зона вылета
Ремо3429
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3321
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мирасол
0%
Ничья
0%
Атлетико Минейро
0%

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