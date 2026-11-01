Вальядолид - Кастельон 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
14 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 14-й тур
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Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Кастельон
Кастельон-де-ла-Плана
Главные тренеры
|Фран Эскриба
История личных встреч
|08.02.2026
|Испания — Сегунда
|25-й тур
|0 : 4
|22.08.2025
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Альмерия
|13
|29
| 2
Повышение
|Кастельон
|12
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Бургос
|13
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Эйбар
|12
|23
| 5
Плей-офф за повышение
|Гранада
|12
|23
| 6
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|12
|22
|7
|Спортинг Хихон
|13
|22
|8
|Жирона
|13
|21
|9
|Овьедо
|13
|21
|10
|Лас-Пальмас
|13
|20
|11
|Кордова
|13
|19
|12
|Вальядолид
|13
|18
|13
|Сабадель
|13
|18
|14
|Тенерифе
|12
|15
|15
|Эльденсе
|13
|14
|16
|Сельта Фортуна
|13
|13
|17
|Реал Сосьедад-2
|13
|12
|18
|Леганес
|13
|12
| 19
Зона вылета
|ФК Андорра
|12
|11
| 20
Зона вылета
|Кадис
|13
|10
| 21
Зона вылета
|Альбасете
|13
|10
| 22
Зона вылета
|Сеута
|13
|5
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