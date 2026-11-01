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Вальядолид - Кастельон 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
14 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 14-й тур
Вальядолид
Кастельон

Стартовый состав
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Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Кастельон
Кастельон-де-ла-Плана
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
08.02.2026 Испания — Сегунда 25-й тур Вальядолид0 : 4Кастельон
22.08.2025 Испания — Сегунда 2-й тур Кастельон0 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Альмерия1329
2
Повышение
Кастельон1227
3
Плей-офф за повышение
Бургос1324
4
Плей-офф за повышение
Эйбар1223
5
Плей-офф за повышение
Гранада1223
6
Плей-офф за повышение
Мальорка1222
7 Спортинг Хихон1322
8 Жирона1321
9 Овьедо1321
10 Лас-Пальмас1320
11 Кордова1319
12 Вальядолид1318
13 Сабадель1318
14 Тенерифе1215
15 Эльденсе1314
16 Сельта Фортуна1313
17 Реал Сосьедад-21312
18 Леганес1312
19
Зона вылета
ФК Андорра1211
20
Зона вылета
Кадис1310
21
Зона вылета
Альбасете1310
22
Зона вылета
Сеута135
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вальядолид
0%
Ничья
0%
Кастельон
0%

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