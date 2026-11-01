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Овьедо - Жирона 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
14 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 14-й тур
Овьедо
Жирона

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Составы команд
Овьедо
Овьедо
Жирона
Жирона
Главные тренеры
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Овьедо1 : 0Жирона
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Жирона3 : 3Овьедо
06.03.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Жирона2 : 1Овьедо
26.09.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Овьедо0 : 0Жирона
25.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Овьедо0 : 1Жирона
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Жирона1 : 0Овьедо
26.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Жирона1 : 1Овьедо
20.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Овьедо4 : 2Жирона
25.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Овьедо2 : 0Жирона
15.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Жирона0 : 0Овьедо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Альмерия1329
2
Повышение
Кастельон1227
3
Плей-офф за повышение
Бургос1324
4
Плей-офф за повышение
Эйбар1223
5
Плей-офф за повышение
Гранада1223
6
Плей-офф за повышение
Мальорка1222
7 Спортинг Хихон1322
8 Жирона1321
9 Овьедо1321
10 Лас-Пальмас1320
11 Кордова1319
12 Вальядолид1318
13 Сабадель1318
14 Тенерифе1215
15 Эльденсе1314
16 Сельта Фортуна1313
17 Реал Сосьедад-21312
18 Леганес1312
19
Зона вылета
ФК Андорра1211
20
Зона вылета
Кадис1310
21
Зона вылета
Альбасете1310
22
Зона вылета
Сеута135
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Овьедо
0%
Ничья
0%
Жирона
0%

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