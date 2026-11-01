Волга Ул - Торпедо М 14 Ноября прямая трансляция
14 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
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Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Владимирович Белов
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|19.07.2026
|Россия — Лига Pari
|2-й тур
|3 : 1
|21.11.2025
|Россия — Лига Pari
|20-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|2 : 3
|25.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|35-й тур
|3 : 1
|04.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Урал
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|17
|32
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|17
|32
|5
|Велес
|18
|31
|6
|Спартак Кс
|17
|28
|7
|Шинник
|17
|26
|8
|Волга Ул
|18
|22
|9
|Уфа
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|21
|11
|Челябинск
|17
|21
|12
|Арсенал Т
|17
|19
|13
|Ленинградец
|17
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|СКА-Хабаровск
|17
|16
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
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