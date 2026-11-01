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Волга Ул - Торпедо М 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Волга Ул
Торпедо М

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Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
19.07.2026 Россия — Лига Pari 2-й тур Торпедо М3 : 1Волга Ул
21.11.2025 Россия — Лига Pari 20-й тур Волга Ул2 : 0Торпедо М
12.09.2025 Россия — Лига Pari 10-й тур Торпедо М2 : 3Волга Ул
25.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 35-й тур Торпедо М3 : 1Волга Ул
04.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 15-й тур Волга Ул1 : 0Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1746
2
Повышение
Урал1734
3
Плей-офф за повышение
Сочи1732
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
5 Велес1831
6 Спартак Кс1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1822
9 Уфа1722
10 Ротор1721
11 Челябинск1721
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1718
14 Енисей1717
15 СКА-Хабаровск1716
16
Зона вылета
КАМАЗ1714
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1711
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Волга Ул
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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