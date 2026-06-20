Марокко обыграло Шотландию и сделало шаг к плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 20-06-2026 07:41

Сборная Марокко одержала минимальную победу над Шотландией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы C состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и завершилась со счётом 1:0 в пользу африканской команды.

Судьбу поединка решил быстрый гол, забитый уже на второй минуте встречи. Автором единственного мяча стал полузащитник марокканской сборной Исмаэль Сайбари, который воспользовался своим шансом в дебюте матча и принёс команде важнейшие три очка.

После пропущенного мяча шотландцы пытались переломить ход игры, однако оборона сборной Марокко действовала надёжно и не позволила сопернику восстановить равновесие. В итоге счёт так и не изменился до финального свистка арбитра Ильгиза Танташева из Узбекистана.

Напомним, в стартовом туре мирового первенства Шотландия обыграла Гаити со счётом 1:0, а Марокко добилось ничьей в матче с Бразилией — 1:1.

В заключительном туре группового этапа, который состоится 25 июня, шотландцы сыграют против Бразилии, а марокканская команда встретится со сборной Гаити.