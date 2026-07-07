«ПСЖ» договорился с лидером «Монако» Магнесом Аклиушем

Дата публикации: 07-07-2026 10:43

«Пари Сен-Жермен» приблизился к подписанию одного из самых перспективных французских футболистов. Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, парижский клуб уже согласовал условия личного контракта с вингером «Монако» Магнесом Аклиушем.

По данным источника, стороны достигли договорённости о пятилетнем соглашении. Теперь «ПСЖ» предстоит решить главный вопрос — согласовать сумму трансфера с «Монако», которому принадлежат права на игрока.

Переговоры между клубами уже идут, однако окончательное соглашение пока не достигнуто. Действующий контракт Аклиуша с монегасками рассчитан до 30 июня 2028 года, поэтому «Монако» не испытывает давления и рассчитывает получить за своего воспитанника максимально выгодную компенсацию.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет около 50 миллионов евро.

Аклиуш является воспитанником академии «Монако» и за последние годы стал одним из лидеров команды. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Если переговоры между клубами завершатся успешно, Аклиуш станет одним из главных приобретений «ПСЖ» в нынешнее летнее трансферное окно и усилит атакующую линию действующего чемпиона Франции перед новым сезоном.