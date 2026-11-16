«Милан» рассматривает Ангело Штиллера в качестве преемника Луки Модрича 

Миланский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера. Немецкий футболист рассматривается руководством «россонери» в качестве одного из кандидатов на роль преемника Луки Модрича, контракт которого с итальянской командой рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, Штиллер уже находился в поле зрения «Милана» в конце 2024 года, а теперь интерес к его кандидатуре возобновился. В клубе изучают варианты усиления центральной линии на перспективу и подбирают футболиста, который сможет взять на себя организацию игры после ухода опытного хорватского полузащитника.

Одним из преимуществ немецкого хавбека для потенциального покупателя может стать предусмотренная в его соглашении сумма отступных. Клаусула составляет 40 миллионов евро. При этом конкретных переговоров между «Миланом» и «Штутгартом» пока не ведётся, а сам итальянский клуб рассматривает и другие кандидатуры.

Штиллеру 25 лет, он выступает за «Штутгарт» и связан с клубом контрактом до лета 2028 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Пока речь идёт об интересе и изучении возможного трансфера, а не о достигнутой договорённости. «Милану» предстоит определить приоритетную кандидатуру для усиления центра поля, тогда как Штиллер остаётся важным футболистом «Штутгарта».