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Казахстан - Словакия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Астана Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
16 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 6-й тур
Казахстан
Словакия

Стартовый состав
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Составы команд
Казахстан
Словакия
Главные тренеры
КазахстанТалгат Байсуфинов
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
ИталияФранческо Кальцона
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 3. 2-й турСловакия2 : 1Казахстан
13.06.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 4-й турКазахстан2 : 1Словакия
06.06.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 2-й турСловакия0 : 1Казахстан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия511
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова55
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия511
2
Плей-офф за повышение
Эстония59
3 Болгария54
4
Стыковая зона
Люксембург53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Казахстан
0%
Ничья
0%
Словакия
0%

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