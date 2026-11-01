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Фарерские острова - Молдова 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
16 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 6-й тур
Фарерские острова
Молдавия

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Составы команд
Фарерские острова
Молдавия
Главные тренеры
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
Молдавия Лилиан Попеску
История личных встреч
29.09.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 3. 2-й тур Молдавия1 : 1Фарерские острова
10.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 6-й тур Фарерские острова0 : 1Молдавия
24.03.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа E. 1-й тур Молдавия1 : 1Фарерские острова
07.09.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа F. 6-й тур Фарерские острова2 : 1Молдавия
25.03.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа F. 1-й тур Молдавия1 : 1Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия511
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова55
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия511
2
Плей-офф за повышение
Эстония59
3 Болгария54
4
Стыковая зона
Люксембург53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фарерские острова
0%
Ничья
0%
Молдова
0%

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