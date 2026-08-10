Левандовски официально появился в разделе легенд «Барселоны»

Дата публикации: 10-08-2026 23:50

Роберт Левандовски получил особое признание от «Барселоны». Каталонский клуб добавил бывшего нападающего в раздел легенд на своем официальном сайте.

Теперь фамилия польского форварда находится рядом с именами футболистов, оставивших заметный след в истории команды. В этом списке уже значатся Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Диего Марадона, Йохан Круифф и другие известные представители «Барселоны» и мирового футбола.

Левандовски провел в каталонском клубе четыре сезона. Он присоединился к «Барселоне» летом 2022 года, а за все время сыграл 193 матча во всех турнирах. Поляк забил 120 голов и сделал 24 результативные передачи.

Вместе с командой нападающий трижды становился чемпионом Испании. Еще по одному разу он выиграл Кубок Испании и трижды — Суперкубок страны.

Сейчас Левандовски выступает в МЛС за «Чикаго Файр», однако в «Барселоне» решили отдельно отметить его вклад в историю клуба.