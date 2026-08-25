Алонсо оставил интригу вокруг возможного ухода Фернандеса в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 25-08-2026 13:49

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо не смог дать однозначный ответ на вопрос о дальнейшем будущем полузащитника Энцо Фернандеса. В последние дни аргентинца активно связывают с возможным переходом в «Манчестер Сити».

Алонсо не стал подтверждать, что футболист продолжит выступать за лондонский клуб, но и о его скором уходе говорить не стал.

«В футболе меня ничего не удивляет. Посмотрим на этой неделе… Я бы хотел знать, что будет дальше, но только время покажет», — приводит слова Алонсо Фабрицио Романо со ссылкой на BBC.

Интерес «Манчестер Сити» к Фернандесу сохраняется уже некоторое время. При этом позиция «Челси» по футболисту остаётся важнейшим фактором для возможной сделки. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассчитывает получить за аргентинца крупную сумму.

Сам Фернандес выступает за «Челси» с января 2023 года. За этот период полузащитник успел провести 170 матчей за команду во всех турнирах. На его счету 30 забитых мячей и 31 результативная передача.

Контракт аргентинца с «Челси» рассчитан до лета 2032 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 100 млн.

Таким образом, ближайшие дни могут стать определяющими для ситуации вокруг Фернандеса. Сам Алонсо пока предпочитает не делать прогнозов и признаёт, что окончательный сценарий трансферной истории ещё не определён.