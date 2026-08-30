«Лидс» и «Брентфорд» поделили очки в матче 2-го тура АПЛ

Дата публикации: 30-08-2026 18:46

«Лидс» и «Брентфорд» не смогли выявить победителя в матче 2-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Гости активнее провели первую половину игры и сумели уйти на перерыв с преимуществом. Незадолго до окончания первого тайма Кевин Шаде воспользовался передачей Кина Льюиса-Поттера и отправил мяч в ворота «Лидса».

После перерыва хозяева прибавили и стали чаще угрожать воротам соперника. «Брентфорд» долго справлялся с атаками команды, однако удержать минимальное преимущество до финального свистка не сумел.

Развязка наступила уже в концовке встречи. Доминик Калверт-Льюин восстановил равенство на табло после передачи Лукаса Нмечи.

В оставшееся время ни одна из команд не смогла забить победный гол. В итоге «Лидс» и «Брентфорд» заработали по одному очку.

После двух туров обе команды имеют по четыре очка в турнирной таблице чемпионата Англии.