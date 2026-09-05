«Шальке-04» отстоял ничью с «Баварией» в Гельзенкирхене

Дата публикации: 05-09-2026 22:38

«Бавария» не смогла одержать вторую победу подряд в чемпионате Германии сезона-2026/2027. Во 2-м туре мюнхенский клуб приехал в Гельзенкирхен и сыграл вничью с «Шальке-04» — 0:0. Встреча состоялась на стадионе «АуфШальке», главным арбитром матча был Роберт Шредер.

Несмотря на статус действующего чемпиона Германии, «Баварии» не удалось найти путь к воротам соперника. Мюнхенцы провели весь матч без забитых мячей, тогда как «Шальке-04» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности до финального свистка.

Для хозяев результат стал заметным шагом вперёд после неудачного стартового матча. В 1-м туре «Шальке-04» крупно уступил «Аугсбургу» со счётом 0:3. Теперь же команда сумела отобрать очки у одного из главных фаворитов чемпионата.

«Бавария», напротив, после результативной победы в первом туре впервые потеряла очки. В стартовом матче сезона мюнхенцы разгромили «Штутгарт» — 5:1, однако продолжить победную серию не смогли.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Шальке-04» стал победителем Второй Бундеслиги и вернулся в высший дивизион немецкого футбола. «Бавария» в предыдущем чемпионате завоевала титул чемпиона Германии.

В следующем туре «Шальке-04» сыграет 11 сентября с «Унионом». «Бавария» проведёт свой матч 13 сентября — мюнхенцы встретятся с «Эльверсбергом».