Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю 2026 года

Дата публикации: 08-09-2026 20:42

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в список претендентов на приз лучшему вратарю 2026 года. Российский футболист оказался среди десяти номинантов на престижную индивидуальную награду.

Конкуренцию Сафонову составят представители ведущих клубов Европы и других сильных команд мирового футбола. В список вошли Яссин Буну из «Аль-Хиляля», Тибо Куртуа из «Реала», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», Жоан Гарсия из «Барселоны», Эдуард Менди из «Аль-Ахли», Эмилиано Мартинес из «Челси», Давид Райя из «Арсенала», Возинья из сборной Кабо-Верде и Унаи Симон из «Атлетика».

Таким образом, Сафонов получил возможность побороться за одну из главных индивидуальных наград для голкиперов по итогам 2026 года. В число претендентов вошли вратари, выступающие за команды из ведущих европейских чемпионатов, а также представители клубов из Саудовской Аравии и сборных.

Имя победителя станет известно на церемонии вручения «Золотого мяча». Мероприятие состоится в Лондоне в понедельник, 26 октября 2026 года. Именно там будет объявлен лучший голкипер года.

Годом ранее обладателем этой награды стал Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский вратарь в то время представлял «Манчестер Сити». Теперь среди претендентов на престижный приз оказался Сафонов.

Российский голкипер выступает за «ПСЖ», с которым продолжает борьбу на внутренней и международной арене. Попадание в десятку номинантов позволяет Сафонову претендовать на индивидуальное признание по итогам 2026 года.