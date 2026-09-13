Энрике объяснил ошибку Забарного в матче ПСЖ со «Слованом» 

Дата публикации: 13-09-2026 12:35

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не стал придавать особого значения ошибке украинского защитника Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов со «Слованом». Парижская команда при этом провела встречу уверенно и завершила её крупной победой со счётом 6:1.

После игры наставника спросили о действиях Забарного, однако Энрике не стал акцентировать внимание на эпизоде. По словам испанского специалиста, повышенное внимание к любым ошибкам игроков является естественной частью жизни клуба такого масштаба.

«Забарный? Все это нормально. В ПСЖ всегда найдется повод для критики. Даже когда команда побеждает со счетом 6:1, обсуждений и замечаний все равно не избежать», — сказал Энрике.

Главный тренер парижан отметил, что подобная ситуация уже возникала вокруг других футболистов команды. В частности, под пристальным вниманием оказывались Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Сам Энрике также неоднократно становился объектом критики.

«Я считаю, что такой ажиотаж вокруг команды – это даже хорошо. Он показывает, что мы играем за большой клуб и находимся в центре огромного внимания. Мы уже проходили через подобное с Барколя, Дембеле, Дуэ и даже со мной. Это обычная часть жизни в таком клубе», — добавил специалист.

Энрике также подчеркнул, что полностью удовлетворён составом ПСЖ и возможностью работать с нынешними футболистами.

«Нам нужно ценить возможность представлять один из лучших клубов мира. Я полностью доволен составом, который имею в своём распоряжении», — отметил тренер.