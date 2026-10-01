Узбекистан - Сирия 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026 , Товарищеские матчи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Узбекистан Сирия Главные тренеры Фабио Каннаваро История личных встреч 13.01.2024 Кубок Азии Группа B. 1-й тур 0 : 0 12.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 0 : 1 11.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 2 : 0 06.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 1 : 1 23.03.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 6-й тур 1 : 0 01.09.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 1-й тур 1 : 0