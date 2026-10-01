Узбекистан - Сирия 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Узбекистан
Сирия
Главные тренеры
|Фабио Каннаваро
История личных встреч
|13.01.2024
|Кубок Азии
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|12.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 1
|11.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 0
|06.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 1
|23.03.2017
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
|01.09.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
Кто победит?
3 голосов болельщиков