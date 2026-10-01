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Узбекистан - Сирия 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Узбекистан
Сирия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Узбекистан
Сирия
Главные тренеры
Италия Фабио Каннаваро
История личных встреч
13.01.2024 Кубок Азии Группа B. 1-й тур Узбекистан0 : 0Сирия
12.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Узбекистан0 : 1Сирия
11.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Узбекистан2 : 0Сирия
06.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Узбекистан1 : 1Сирия
23.03.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 6-й тур Сирия1 : 0Узбекистан
01.09.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 1-й тур Узбекистан1 : 0Сирия
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Узбекистан
100%
Ничья
0%
Сирия
0%

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