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Азербайджан - Лихтенштейн 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31200
01 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 3-й тур
Азербайджан
Лихтенштейн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Азербайджан
Лихтенштейн
Главные тренеры
Азербайджан Айхан Аббасов
Германия Конрад Фюнфштюк
История личных встреч
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Азербайджан1 : 0Лихтенштейн
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. 11-й тур Лихтенштейн0 : 2Азербайджан
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. 2-й тур Азербайджан0 : 0Лихтенштейн
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта13
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар11
3 Андорра21
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Литва24
2
Плей-офф за повышение
Азербайджан11
3 Лихтенштейн10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Азербайджан
75%
Ничья
0%
Лихтенштейн
25%

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