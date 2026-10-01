Азербайджан - Лихтенштейн 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31200 01 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D , Группа 2. 3-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Азербайджан Лихтенштейн Главные тренеры Айхан Аббасов Конрад Фюнфштюк История личных встреч 06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 1 : 0 10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. 11-й тур 0 : 2 10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 4. 2-й тур 0 : 0 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Мальта 1 3 2 Плей-офф за повышение Гибралтар 1 1 3 Андорра 2 1 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Литва 2 4 2 Плей-офф за повышение Азербайджан 1 1 3 Лихтенштейн 1 0