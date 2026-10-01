Азербайджан - Лихтенштейн 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31200
01 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Азербайджан
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Айхан Аббасов
|Конрад Фюнфштюк
История личных встреч
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. 11-й тур
|0 : 2
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. 2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|1
|1
|3
|Андорра
|2
|1
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Литва
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Азербайджан
|1
|1
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
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