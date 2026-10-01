Уэльс - Норвегия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A , Группа 4. 3-й тур Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Уэльс Норвегия 12 вр Дэнни Уорд 14 зщ Коннор Робертс 2 зщ Крис Мефам 4 зщ Бен Дэвис 3 зщ Неко Уильямс 5 пз Итан Ампаду 22 пз Джош Шихан 20 пз Дэниел Джеймс 19 пз Сорба Томас 11 нп Бреннан Джонсон 13 нп Киффер Мур 1 вр Эрьян Нюланд 7 зщ Фредрик Эурснес 3 зщ Кристоффер Аер 17 зщ Торбьёрн Хеггем 14 зщ Юлиан Рюэрсон 10 пз Мартин Эдегор 8 пз Сандер Берге 6 пз Патрик Берг 22 нп Оскар Бобб 9 нп Эрлинг Холанд 20 нп Антонио Нуса Главные тренеры Крэйг Беллами Столе Сольбаккен История личных встреч 12.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 4 : 1 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 1/4 финала Франция 2 6 2 1/4 финала Бельгия 2 3 3 Стыковая зона Италия 2 3 4 Зона вылета Турция 2 0 Группа 2 № Команда И О 1 1/4 финала Греция 2 6 2 1/4 финала Нидерланды 2 4 3 Стыковая зона Германия 2 1 4 Зона вылета Сербия 2 0 Группа 3 № Команда И О 1 1/4 финала Испания 2 6 2 1/4 финала Англия 2 3 3 Стыковая зона Хорватия 2 3 4 Зона вылета Чехия 2 0 Группа 4 № Команда И О 1 1/4 финала Португалия 2 6 2 1/4 финала Норвегия 2 3 3 Стыковая зона Дания 2 3 4 Зона вылета Уэльс 2 0