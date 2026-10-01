Уэльс - Норвегия 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Уэльс
Норвегия
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|2
|зщ
|Крис Мефам
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|5
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Джош Шихан
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
|19
|пз
|Сорба Томас
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
|13
|нп
|Киффер Мур
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|7
|зщ
|Фредрик Эурснес
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|22
|нп
|Оскар Бобб
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Крэйг Беллами
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|12.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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