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Уэльс - Норвегия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Уэльс
Норвегия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Уэльс
Норвегия
12 Уэльс вр Дэнни Уорд
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
2 Уэльс зщ Крис Мефам
4 Уэльс зщ Бен Дэвис
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
5 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Уэльс пз Джош Шихан
20 Уэльс пз Дэниел Джеймс
19 Уэльс пз Сорба Томас
11 Уэльс нп Бреннан Джонсон
13 Уэльс нп Киффер Мур
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
7 Норвегия зщ Фредрик Эурснес
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
17 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
8 Норвегия пз Сандер Берге
6 Норвегия пз Патрик Берг
22 Норвегия нп Оскар Бобб
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
20 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Уэльс Крэйг Беллами
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
12.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Уэльс4 : 1Норвегия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Уэльс
0%
Ничья
0%
Норвегия
100%

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