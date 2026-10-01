Аргентина - Боливия 01 октября обзор матча
Дата публикации: 01-10-2026
Аргентина
4 : 0
Боливия
Составы команд
Аргентина
Боливия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
56'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
81'
|33
|зщ
|Роман Вега
|4
|пз
|Агустин Хьяй
74'
|18
|пз
|Николас Пас
56'
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
74'
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
81'
|16
|пз
|Джанлука Престианни
56'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
74'
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|2
|зщ
|Леонардо Балерди
56'
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
56'
|24
|пз
|Валентин Барко
56'
|26
|пз
|Сантьяго Симон
74'
|5
|пз
|Игнасио Фернандес
74'
|21
|нп
|Хосе Лопес
74'
|34
|зщ
|Валентин Гомес
81'
|31
|нп
|Leonel Flores
81'
|23
|вр
|Гильермо Вискарра
|2
|зщ
|Диего Арройо
43'
|5
|зщ
|Эфрайн Моралес
|21
|зщ
|Йомар Роча
|22
|зщ
|Марсело Торрес
|6
|пз
|Гектор Куэльяр
83'
|10
|пз
|Рамиро Вака
46'
|17
|пз
|Роберто Фернандес
83'
|18
|пз
|Хесус Марауде
83'
|7
|пз
|Мигель Терсерос
83'
|14
|пз
|Робсон Матеус
72'
|13
|нп
|Леонардо Вивиани
43'
|9
|нп
|Хосе Флорес
46'
|16
|пз
|Оскар Лопес
72'
|3
|зщ
|Даниель Медина
83'
|4
|зщ
|Луис Акин
83'
|8
|пз
|Рай Лима
83'
|11
|пз
|Хосе Мартинес
83'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|25
|зщ
|Факундо Медина
|17
|пз
|Джулиано Симеоне
|28
|пз
|Матиас Соуле
|15
|пз
|Николас Гонсалес
|29
|нп
|Сантьяго Кастро
|12
|вр
|Херонимо Говеа
|1
|вр
|Луис Банегас
|19
|зщ
|Ричет Гомес
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|20
|пз
|Карлос Мельгар
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Оскар Вильегас
Голы
Лаутаро Мартинес
Алексис Мак Аллистер
1:0
19'
Николас Пас
Эксекиэль Паласиос
2:0
29'
Кристиан Ромеро
Николас Пас
3:0
53'
Хосе Лопес
4:0
87'
Наказания
Мигель Терсерос
50'
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