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Аргентина - Боливия 01 октября обзор матча

Дата публикации: 01-10-2026
Аргентина
Аргентина
4 : 0
Боливия
Боливия
Составы команд
Аргентина
Боливия
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
13АргентиназщКристиан Ромеро
56'
6АргентиназщЛисандро Мартинес
81'
33АргентиназщРоман Вега
4АргентинапзАгустин Хьяй
74'
18АргентинапзНиколас Пас
56'
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
74'
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
81'
16АргентинапзДжанлука Престианни
56'
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
74'
9АргентинанпХулиан Альварес
2АргентиназщЛеонардо Балерди
56'
30АргентинапзФранко Мастантуоно
56'
24АргентинапзВалентин Барко
56'
26АргентинапзСантьяго Симон
74'
5АргентинапзИгнасио Фернандес
74'
21АргентинанпХосе Лопес
74'
34АргентиназщВалентин Гомес
81'
31АргентинанпLeonel Flores
81'
23БоливияврГильермо Вискарра
2БоливиязщДиего Арройо
43'
5БоливиязщЭфрайн Моралес
21БоливиязщЙомар Роча
22БоливиязщМарсело Торрес
6БоливияпзГектор Куэльяр
83'
10БоливияпзРамиро Вака
46'
17БоливияпзРоберто Фернандес
83'
18БоливияпзХесус Марауде
83'
7БоливияпзМигель Терсерос
83'
14БоливияпзРобсон Матеус
72'
13БоливиянпЛеонардо Вивиани
43'
9БоливиянпХосе Флорес
46'
16БоливияпзОскар Лопес
72'
3БоливиязщДаниель Медина
83'
4БоливиязщЛуис Акин
83'
8БоливияпзРай Лима
83'
11БоливияпзХосе Мартинес
83'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
12АргентинаврХеронимо Рульи
25АргентиназщФакундо Медина
17АргентинапзДжулиано Симеоне
28АргентинапзМатиас Соуле
15АргентинапзНиколас Гонсалес
29АргентинанпСантьяго Кастро
12БоливияврХеронимо Говеа
1БоливияврЛуис Банегас
19БоливиязщРичет Гомес
15БоливияпзГабриэль Вильямиль
20БоливияпзКарлос Мельгар
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
БоливияОскар Вильегас
Голы
Лаутаро Мартинес
Алексис Мак Аллистер
1:0
19'
Николас Пас
Эксекиэль Паласиос
2:0
29'
Кристиан Ромеро
Николас Пас
3:0
53'
Хосе Лопес
4:0
87'
Наказания
Мигель Терсерос
50'
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