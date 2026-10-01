Германия - Сербия 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Германия
Сербия
|1
|вр
|Йонас Урбиг
|23
|зщ
|Ридле Баку
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|24
|зщ
|Малик Тшау
|22
|зщ
|Давид Раум
|16
|пз
|Витали Янельт
|15
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Флориан Вирц
|14
|пз
|Саид Эль-Мала
|19
|нп
|Карим Адейеми
|10
|нп
|Жонатан Буркардт
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|2
|зщ
|Коста Неделькович
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|15
|зщ
|Срджан Бабич
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
|17
|зщ
|Алекса Терзич
|14
|пз
|Андрия Живкович
|7
|пз
|Александар Станкович
|22
|пз
|Саша Лукич
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|9
|нп
|Деян Йовелич
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Велько Паунович
История личных встреч
|20.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|18.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Сербия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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