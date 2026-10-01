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Германия - Сербия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия);
Германия
Сербия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Германия
Сербия
1 Германия вр Йонас Урбиг
23 Германия зщ Ридле Баку
3 Германия зщ Вальдемар Антон
24 Германия зщ Малик Тшау
22 Германия зщ Давид Раум
16 Германия пз Витали Янельт
15 Германия пз Александар Павлович
17 Германия пз Флориан Вирц
14 Германия пз Саид Эль-Мала
19 Германия нп Карим Адейеми
10 Германия нп Жонатан Буркардт
23 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
2 Сербия зщ Коста Неделькович
6 Сербия зщ Неманья Гудель
15 Сербия зщ Срджан Бабич
3 Сербия зщ Страхиня Павлович
17 Сербия зщ Алекса Терзич
14 Сербия пз Андрия Живкович
7 Сербия пз Александар Станкович
22 Сербия пз Саша Лукич
20 Сербия пз Сергей Милинкович-Савич
9 Сербия нп Деян Йовелич
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Сербия Велько Паунович
История личных встреч
20.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия1 : 1Сербия
18.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Германия0 : 1Сербия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Сербия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Германия
63%
Ничья
0%
Сербия
38%

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