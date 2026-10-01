Германия - Сербия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A , Группа 2. 3-й тур Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Германия Сербия 1 вр Йонас Урбиг 23 зщ Ридле Баку 3 зщ Вальдемар Антон 24 зщ Малик Тшау 22 зщ Давид Раум 16 пз Витали Янельт 15 пз Александар Павлович 17 пз Флориан Вирц 14 пз Саид Эль-Мала 19 нп Карим Адейеми 10 нп Жонатан Буркардт 23 вр Ваня Милинкович-Савич 2 зщ Коста Неделькович 6 зщ Неманья Гудель 15 зщ Срджан Бабич 3 зщ Страхиня Павлович 17 зщ Алекса Терзич 14 пз Андрия Живкович 7 пз Александар Станкович 22 пз Саша Лукич 20 пз Сергей Милинкович-Савич 9 нп Деян Йовелич Главные тренеры Юрген Клопп Велько Паунович История личных встреч 20.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 1 : 1 18.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 1 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Сербия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 1/4 финала Франция 2 6 2 1/4 финала Бельгия 2 3 3 Стыковая зона Италия 2 3 4 Зона вылета Турция 2 0 Группа 2 № Команда И О 1 1/4 финала Греция 2 6 2 1/4 финала Нидерланды 2 4 3 Стыковая зона Германия 2 1 4 Зона вылета Сербия 2 0 Группа 3 № Команда И О 1 1/4 финала Испания 2 6 2 1/4 финала Англия 2 3 3 Стыковая зона Хорватия 2 3 4 Зона вылета Чехия 2 0 Группа 4 № Команда И О 1 1/4 финала Португалия 2 6 2 1/4 финала Норвегия 2 3 3 Стыковая зона Дания 2 3 4 Зона вылета Уэльс 2 0