Мальта - Гибралтар 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D , Группа 1. 3-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Мальта Гибралтар Главные тренеры Эмилио Де Лео Скотт Уайзман История личных встреч 06.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 1 : 0 07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 2 : 0 04.06.2014 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2014 1 : 0 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Мальта 1 3 2 Плей-офф за повышение Гибралтар 1 1 3 Андорра 2 1 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Литва 2 4 2 Плей-офф за повышение Азербайджан 1 1 3 Лихтенштейн 1 0