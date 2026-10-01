Мальта - Гибралтар 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Мальта
Гибралтар
Главные тренеры
|Эмилио Де Лео
|Скотт Уайзман
История личных встреч
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|1 : 0
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|04.06.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2014
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|1
|1
|3
|Андорра
|2
|1
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Литва
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Азербайджан
|1
|1
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
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