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Мальта - Гибралтар 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 3-й тур
Мальта
Гибралтар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Мальта
Гибралтар
Главные тренеры
Италия Эмилио Де Лео
Гибралтар Скотт Уайзман
История личных встреч
06.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Мальта1 : 0Гибралтар
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Мальта2 : 0Гибралтар
04.06.2014 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2014 Гибралтар1 : 0Мальта
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта13
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар11
3 Андорра21
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Литва24
2
Плей-офф за повышение
Азербайджан11
3 Лихтенштейн10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Мальта
50%
Ничья
0%
Гибралтар
50%

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