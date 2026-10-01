Дания - Португалия 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Дания
Португалия
|22
|вр
|Филип Йоргенсен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|20
|нп
|Мохаммед Дарами
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|23
|пз
|Витинья
|15
|пз
|Жоау Невеш
|14
|пз
|Шику Консейсау
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|пз
|Педру Нету
|7
|нп
|Криштиану Роналду
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|08.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|14.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 1
|13.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 8-й тур
|1 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 2-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Дания — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
Кто победит?
13 голосов болельщиков