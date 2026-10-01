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Дания - Португалия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Дания
Португалия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Дания
Португалия
22 Дания вр Филип Йоргенсен
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Дания зщ Оливер Нильсен
5 Дания зщ Йоаким Мехле
21 Дания пз Мортен Юльманн
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8 Дания нп Густав Исаксен
14 Дания нп Миккель Дамсгор
20 Дания нп Мохаммед Дарами
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Португалия зщ Рубен Диаш
13 Португалия зщ Ренату Вейга
19 Португалия зщ Нуну Мендеш
23 Португалия пз Витинья
15 Португалия пз Жоау Невеш
14 Португалия пз Шику Консейсау
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
18 Португалия пз Педру Нету
7 Португалия нп Криштиану Роналду
Главные тренеры
Дания Брайан Ример
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Португалия5 : 2 ДВДания
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч Дания1 : 0Португалия
08.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 9-й тур Португалия1 : 0Дания
14.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 3-й тур Дания0 : 1Португалия
13.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Дания2 : 3Португалия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 10-й тур Дания2 : 1Португалия
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 3-й тур Португалия3 : 1Дания
05.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. 8-й тур Дания1 : 1Португалия
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. 2-й тур Португалия2 : 3Дания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Дания — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
13 голосов болельщиков
Дания
0%
Ничья
15%
Португалия
85%

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