Дания - Португалия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A , Группа 4. 3-й тур Главный судья: Николай Балакин (Украина);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Дания Португалия 22 вр Филип Йоргенсен 13 зщ Расмус Кристенсен 2 зщ Йоаким Андерсен 3 зщ Оливер Нильсен 5 зщ Йоаким Мехле 21 пз Мортен Юльманн 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 8 нп Густав Исаксен 14 нп Миккель Дамсгор 20 нп Мохаммед Дарами 9 нп Расмус Хойлунд 1 вр Диогу Кошта 20 зщ Жоау Канселу 3 зщ Рубен Диаш 13 зщ Ренату Вейга 19 зщ Нуну Мендеш 23 пз Витинья 15 пз Жоау Невеш 14 пз Шику Консейсау 8 пз Бруну Фернандеш 18 пз Педру Нету 7 нп Криштиану Роналду Главные тренеры Брайан Ример Жорже Жезуш История личных встреч 23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 5 : 2 ДВ 20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 1 : 0 08.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 9-й тур 1 : 0 14.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 3-й тур 0 : 1 13.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа B. 2-й тур 2 : 3 11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 10-й тур 2 : 1 08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 3-й тур 3 : 1 05.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. 8-й тур 1 : 1 10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. 2-й тур 2 : 3 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Дания — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 1/4 финала Франция 2 6 2 1/4 финала Бельгия 2 3 3 Стыковая зона Италия 2 3 4 Зона вылета Турция 2 0 Группа 2 № Команда И О 1 1/4 финала Греция 2 6 2 1/4 финала Нидерланды 2 4 3 Стыковая зона Германия 2 1 4 Зона вылета Сербия 2 0 Группа 3 № Команда И О 1 1/4 финала Испания 2 6 2 1/4 финала Англия 2 3 3 Стыковая зона Хорватия 2 3 4 Зона вылета Чехия 2 0 Группа 4 № Команда И О 1 1/4 финала Португалия 2 6 2 1/4 финала Норвегия 2 3 3 Стыковая зона Дания 2 3 4 Зона вылета Уэльс 2 0