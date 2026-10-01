Израиль - Косово 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B , Группа 3. 3-й тур Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Израиль Косово 1 вр Даниэль Перец 2 зщ Элазар Даса 5 зщ Идан Начмиас 4 зщ Раз Шломо 3 зщ Рой Ревиво 17 пз Анан Халаили 8 пз Дор Перец 15 пз Элиэль Перец 10 пз Манор Соломон 22 нп Сайед Абу Фархи 11 нп Оскар Глух 1 вр Ариянет Мурич 5 зщ Люмбард Деллова 2 зщ Рон Рачи 15 зщ Мергим Войвода 13 зщ Дион Галлапени 4 пз Илир Красники 23 пз Леон Авдуллаху 20 пз Велдин Ходжа 10 пз Эдон Жегрова 17 пз Эрмал Красники 18 нп Ведат Мурики Главные тренеры Ран Бен-Шимон Франко Фода История личных встреч 12.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 8-й тур 1 : 0 25.03.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 1-й тур 1 : 1 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Швейцария 2 6 2 Плей-офф за повышение Словения 2 4 3 Шотландия 2 1 4 Стыковая зона Северная Македония 2 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Украина 2 4 2 Плей-офф за повышение Северная Ирландия 2 4 3 Грузия 2 1 4 Стыковая зона Венгрия 2 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Австрия 2 6 2 Плей-офф за повышение Косово 2 3 3 Ирландия 2 3 4 Стыковая зона Израиль 2 0 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Швеция 2 6 2 Плей-офф за повышение Босния и Герцеговина 2 4 3 Польша 2 1 4 Стыковая зона Румыния 2 0