Израиль - Косово 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Израиль
Косово
|1
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Элазар Даса
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|4
|зщ
|Раз Шломо
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|17
|пз
|Анан Халаили
|8
|пз
|Дор Перец
|15
|пз
|Элиэль Перец
|10
|пз
|Манор Соломон
|22
|нп
|Сайед Абу Фархи
|11
|нп
|Оскар Глух
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|2
|зщ
|Рон Рачи
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|4
|пз
|Илир Красники
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|20
|пз
|Велдин Ходжа
|10
|пз
|Эдон Жегрова
|17
|пз
|Эрмал Красники
|18
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Франко Фода
История личных встреч
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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