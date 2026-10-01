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Израиль - Косово 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Израиль
Косово

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Израиль
Косово
1 Израиль вр Даниэль Перец
2 Израиль зщ Элазар Даса
5 Израиль зщ Идан Начмиас
4 Израиль зщ Раз Шломо
3 Израиль зщ Рой Ревиво
17 Израиль пз Анан Халаили
8 Израиль пз Дор Перец
15 Израиль пз Элиэль Перец
10 Израиль пз Манор Соломон
22 Израиль нп Сайед Абу Фархи
11 Израиль нп Оскар Глух
1 Косово вр Ариянет Мурич
5 Косово зщ Люмбард Деллова
2 Косово зщ Рон Рачи
15 Косово зщ Мергим Войвода
13 Косово зщ Дион Галлапени
4 Косово пз Илир Красники
23 Косово пз Леон Авдуллаху
20 Косово пз Велдин Ходжа
10 Косово пз Эдон Жегрова
17 Косово пз Эрмал Красники
18 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Израиль Ран Бен-Шимон
Германия Франко Фода
История личных встреч
12.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 8-й тур Косово1 : 0Израиль
25.03.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 1-й тур Израиль1 : 1Косово
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Израиль
67%
Ничья
0%
Косово
33%

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