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Ирландия - Австрия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ирландия
Австрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ирландия
Австрия
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
5 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
15 Ирландия зщ Джон Иган
4 Ирландия зщ Дара О'Ши
20 Ирландия пз Чидози Огбене
17 Ирландия пз Джек Мойлан
2 Ирландия пз Джеймс Абанква
8 Ирландия пз Джейсон Найт
6 Ирландия пз Джейсон Моламби
18 Ирландия пз Райан Мэннинг
7 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Австрия вр Александр Шлагер
5 Австрия зщ Штефан Пош
2 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
14 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
4 Австрия пз Ксавер Шлагер
6 Австрия пз Николас Зайвальд
21 Австрия пз Патрик Виммер
10 Австрия пз Пауль Ваннер
18 Австрия пз Романо Шмид
8 Австрия пз Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
Исландия Хеймир Хадльгримссон
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
11.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. 6-й тур Ирландия1 : 1Австрия
12.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа D. 4-й тур Австрия0 : 1Ирландия
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 10-й тур Австрия1 : 0Ирландия
26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 6-й тур Ирландия2 : 2Австрия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Ирландия
20%
Ничья
0%
Австрия
80%

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