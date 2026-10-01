Ирландия - Австрия 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B , Группа 3. 3-й тур Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Ирландия Австрия 1 вр Кивин Келлехер 5 зщ Джейк О'Брайен 15 зщ Джон Иган 4 зщ Дара О'Ши 20 пз Чидози Огбене 17 пз Джек Мойлан 2 пз Джеймс Абанква 8 пз Джейсон Найт 6 пз Джейсон Моламби 18 пз Райан Мэннинг 7 нп Трой Пэрротт 1 вр Александр Шлагер 5 зщ Штефан Пош 2 зщ Давид Аффенгрубер 15 зщ Филипп Линхарт 14 зщ Максимилиан Вёбер 4 пз Ксавер Шлагер 6 пз Николас Зайвальд 21 пз Патрик Виммер 10 пз Пауль Ваннер 18 пз Романо Шмид 8 пз Чуквубуйке Адаму Главные тренеры Хеймир Хадльгримссон Ральф Рангник История личных встреч 11.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. 6-й тур 1 : 1 12.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа D. 4-й тур 0 : 1 10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 10-й тур 1 : 0 26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 6-й тур 2 : 2 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Швейцария 2 6 2 Плей-офф за повышение Словения 2 4 3 Шотландия 2 1 4 Стыковая зона Северная Македония 2 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Украина 2 4 2 Плей-офф за повышение Северная Ирландия 2 4 3 Грузия 2 1 4 Стыковая зона Венгрия 2 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Австрия 2 6 2 Плей-офф за повышение Косово 2 3 3 Ирландия 2 3 4 Стыковая зона Израиль 2 0 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Швеция 2 6 2 Плей-офф за повышение Босния и Герцеговина 2 4 3 Польша 2 1 4 Стыковая зона Румыния 2 0