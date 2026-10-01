Ирландия - Австрия 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Ирландия
Австрия
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
|15
|зщ
|Джон Иган
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|20
|пз
|Чидози Огбене
|17
|пз
|Джек Мойлан
|2
|пз
|Джеймс Абанква
|8
|пз
|Джейсон Найт
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|18
|пз
|Райан Мэннинг
|7
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Штефан Пош
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|14
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|21
|пз
|Патрик Виммер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|18
|пз
|Романо Шмид
|8
|пз
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Ральф Рангник
История личных встреч
|11.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. 6-й тур
|1 : 1
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 10-й тур
|1 : 0
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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