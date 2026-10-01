Греция - Нидерланды 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701 01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A , Группа 2. 3-й тур Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Греция Нидерланды 12 вр Константинос Цолакис 2 зщ Георгиос Ваяннидис 4 зщ Константинос Мавропанос 5 зщ Панайотис Рецос 21 зщ Константинос Цимикас 19 пз Константинос Карецас 6 пз Димитриос Курбелис 20 пз Христос Зафейрис 10 пз Христос Цолис 11 нп Харалампос Костулас 14 нп Вангелис Павлидис 1 вр Барт Вербрюгген 22 зщ Дензел Думфрис 6 зщ Ян Паул ван Хекке 4 зщ Вирджил ван Дейк 15 зщ Микки ван де Вен 8 пз Райан Гравенберх 18 пз Йоей Верман 14 пз Тейани Рейндерс 21 пз Рубен ван Боммел 7 нп Крисенсио Саммервилл 17 нп Мекс Мердинк Главные тренеры Иван Йованович Хавьер Эрнандес История личных встреч 16.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 8-й тур 0 : 1 07.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 5-й тур 3 : 0 01.09.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 1 : 2 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Греция — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 1/4 финала Франция 2 6 2 1/4 финала Бельгия 2 3 3 Стыковая зона Италия 2 3 4 Зона вылета Турция 2 0 Группа 2 № Команда И О 1 1/4 финала Греция 2 6 2 1/4 финала Нидерланды 2 4 3 Стыковая зона Германия 2 1 4 Зона вылета Сербия 2 0 Группа 3 № Команда И О 1 1/4 финала Испания 2 6 2 1/4 финала Англия 2 3 3 Стыковая зона Хорватия 2 3 4 Зона вылета Чехия 2 0 Группа 4 № Команда И О 1 1/4 финала Португалия 2 6 2 1/4 финала Норвегия 2 3 3 Стыковая зона Дания 2 3 4 Зона вылета Уэльс 2 0