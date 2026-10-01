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Греция - Нидерланды 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Греция
Нидерланды

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Греция
Нидерланды
12 Греция вр Константинос Цолакис
2 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
4 Греция зщ Константинос Мавропанос
5 Греция зщ Панайотис Рецос
21 Греция зщ Константинос Цимикас
19 Греция пз Константинос Карецас
6 Греция пз Димитриос Курбелис
20 Греция пз Христос Зафейрис
10 Греция пз Христос Цолис
11 Греция нп Харалампос Костулас
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
15 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
8 Нидерланды пз Райан Гравенберх
18 Нидерланды пз Йоей Верман
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
17 Нидерланды нп Мекс Мердинк
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
16.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 8-й тур Греция0 : 1Нидерланды
07.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 5-й тур Нидерланды3 : 0Греция
01.09.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нидерланды1 : 2Греция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Греция — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Греция
20%
Ничья
0%
Нидерланды
80%

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