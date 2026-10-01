Греция - Нидерланды 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
01 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Греция
Нидерланды
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|19
|пз
|Константинос Карецас
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|20
|пз
|Христос Зафейрис
|10
|пз
|Христос Цолис
|11
|нп
|Харалампос Костулас
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|18
|пз
|Йоей Верман
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|пз
|Рубен ван Боммел
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|17
|нп
|Мекс Мердинк
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Греция — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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