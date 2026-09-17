«Лион» обыграл «Андерлехт» в первом туре общего этапа Лиги Европы 

Дата публикации: 17-09-2026 01:28

«Лион» успешно начал выступление на общем этапе Лиги Европы сезона-2026/2027. Французский клуб в первом туре обыграл бельгийский «Андерлехт» на его поле. Встреча состоялась на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Команда из Франции взяла инициативу с первых минут и довольно быстро добилась результата. Уже на 8-й минуте полузащитник «Лиона» Ноа Нарти поразил ворота «Андерлехта», открыв счёт в матче.

Хозяева не успели прийти в себя после пропущенного мяча, как оказались в ещё более сложном положении. На 22-й минуте нападающий Кэито Накамура удвоил преимущество французской команды. К перерыву «Лион» подошёл с перевесом в два мяча.

После возобновления игры «Андерлехт» сумел вернуть интригу. На 61-й минуте форвард Михайло Цветкович отправил мяч в ворота гостей и сократил разрыв до минимального. У бельгийской команды оставалось достаточно времени, чтобы попытаться сравнять счёт.

Однако второй гол хозяева так и не забили. «Лион» выдержал давление в заключительной части встречи и сохранил преимущество 2:1 до финального свистка. Таким образом, французский клуб начал общий этап Лиги Европы с трёх очков, тогда как «Андерлехт» стартовал с поражения.

Во 2-м туре бельгийской команде предстоит выезд в Хорватию. 15 октября «Андерлехт» сыграет с загребским «Динамо». «Лион» в тот же день проведёт домашнюю встречу против английского «Кристал Пэлас».

Действующим победителем Лиги Европы остаётся «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша бирмингемская команда разгромила «Фрайбург» со счётом 3:0.