«Акрон» забил дважды и оставил «Ахмат» без очков в 9-м туре РПЛ 

Дата публикации: 17-09-2026 22:31

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Главным арбитром матча была бригада во главе с Матвеем Заикой из Ростова-на-Дону.

Игра началась с результативного эпизода, однако гол гостей не был засчитан. Уже на второй минуте полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура отправил мяч в ворота, но после вмешательства VAR взятие ворот отменили.

«Акрон» воспользовался своей возможностью значительно быстрее. Уже на пятой минуте нападающий тольяттинской команды Жилсон Беншимол поразил ворота соперника и вывел хозяев вперёд — 1:0.

Ситуация для «Ахмата» осложнилась ещё сильнее в концовке первого тайма. На 37-й минуте форвард грозненцев Георгий Мелкадзе получил красную карточку и досрочно покинул поле. Команда Станислава Черчесова осталась в меньшинстве и была вынуждена продолжить встречу вдесятером.

Несмотря на численное преимущество, «Акрон» не смог быстро снять вопросы относительно исхода матча. Второй гол хозяев пришёл лишь под занавес основного времени. На 87-й минуте полузащитник Карлен Оганесян отправил мяч в ворота «Ахмата» и установил окончательный результат — 2:0.

Таким образом, «Акрон» взял три очка в домашнем матче и довёл свой турнирный запас до восьми баллов. Тольяттинская команда после девяти туров занимает 13-е место в таблице РПЛ.

«Ахмат» после поражения сохранил 10 очков и располагается на 10-й позиции. Для команды Станислава Черчесова эта встреча завершилась потерей очков и удалением Георгия Мелкадзе уже в первом тайме.