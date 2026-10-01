16:49 ()
Свернуть список

Президент «Шальке» предложил изменить формат Бундеслиги ради интриги в чемпионате

Дата публикации: 01-10-2026 11:05

Президент «Шальке» предложил изменить формат Бундеслиги ради интриги в чемпионате 

Президент «Шальке» Аксель Хефер выступил за серьёзные изменения в формате Бундеслиги. По мнению руководителя клуба, немецкому чемпионату необходимо стать более конкурентным, чтобы сократить отставание от английской Премьер-лиги.

Хефер отметил, что нынешние решения не делают Бундеслигу достаточно привлекательной и призвал искать более нестандартные способы развития турнира. Одной из главных проблем он считает недостаток интриги в борьбе за чемпионский титул.

По словам президента «Шальке», сейчас финансовое преимущество ведущих клубов существенно влияет на итог чемпионата. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы Хефер предложил добавить в турнир стадию плей-офф.

При этом места в еврокубках, по его задумке, продолжали бы определяться по итогам регулярного чемпионата. Это позволило бы ведущим командам заранее понимать свои перспективы и планировать бюджет. А вот непосредственно чемпионский титул разыгрывался бы в финальной стадии между сильнейшими командами.

Хефер считает, что подобный формат позволил бы сделать концовку сезона значительно интереснее. В качестве примера он привёл Кубок Германии, где даже «Бавария» не гарантирует себе победу в каждом розыгрыше. По мнению руководителя «Шальке», серия матчей плей-офф за чемпионство могла бы пользоваться спросом не только внутри Германии, но и на зарубежных рынках.

Отвечая на вопрос о том, какую пользу подобные изменения принесли бы непосредственно «Шальке», Хефер заявил, что клубу необходима сильная и привлекательная Бундеслига.

Руководитель немецкой команды также выразил обеспокоенность долгосрочными перспективами национального чемпионата. По его мнению, Германии важно сохранить конкурентоспособность собственного турнира, чтобы через несколько десятилетий борьба за крупнейшие футбольные титулы не переместилась преимущественно в другие страны.

Слова Акселя Хефера приводит немецкое издание Bild.

Социальные комментарии Cackle
  • Сборная Аргентины уверенно обыграла Боливию в домашней встрече
    Сборная Аргентины уверенно обыграла Боливию в домашней встрече
    В ночь с 30 сентября на 1 октября сборные Аргентины и Боливии провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Кордове на стадионе «Марио Альберто...
  • Стало известно, что произошло между Роналду и Жорже Жезушем
    Стало известно, что произошло между Роналду и Жорже Жезушем
    Издание Marca раскрыло подробности конфликта между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. По данным источника,...
  • Жозе Моуринью призвал Роналду научиться контролировать своё эго
    Жозе Моуринью призвал Роналду научиться контролировать своё эго
    Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии. Специалист, ранее работавший с форвардом в...
  • Основатель Football Leaks заявил, что Инфантино знал о нарушениях «Манчестер Сити»
    Основатель Football Leaks заявил, что Инфантино знал о нарушениях «Манчестер Сити»
    Основатель портала Football Leaks Руй Пинту выступил с обвинениями в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино на фоне нового развития дела о...
  • Криштиану Роналду пообещал рассказать правду о своём уходе из сборной
    Криштиану Роналду пообещал рассказать правду о своём уходе из сборной
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые прокомментировал решение покинуть расположение национальной команды накануне матча 3-го тура...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close