Президент «Шальке» предложил изменить формат Бундеслиги ради интриги в чемпионате 

Дата публикации: 01-10-2026 11:05

Президент «Шальке» Аксель Хефер выступил за серьёзные изменения в формате Бундеслиги. По мнению руководителя клуба, немецкому чемпионату необходимо стать более конкурентным, чтобы сократить отставание от английской Премьер-лиги.

Хефер отметил, что нынешние решения не делают Бундеслигу достаточно привлекательной и призвал искать более нестандартные способы развития турнира. Одной из главных проблем он считает недостаток интриги в борьбе за чемпионский титул.

По словам президента «Шальке», сейчас финансовое преимущество ведущих клубов существенно влияет на итог чемпионата. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы Хефер предложил добавить в турнир стадию плей-офф.

При этом места в еврокубках, по его задумке, продолжали бы определяться по итогам регулярного чемпионата. Это позволило бы ведущим командам заранее понимать свои перспективы и планировать бюджет. А вот непосредственно чемпионский титул разыгрывался бы в финальной стадии между сильнейшими командами.

Хефер считает, что подобный формат позволил бы сделать концовку сезона значительно интереснее. В качестве примера он привёл Кубок Германии, где даже «Бавария» не гарантирует себе победу в каждом розыгрыше. По мнению руководителя «Шальке», серия матчей плей-офф за чемпионство могла бы пользоваться спросом не только внутри Германии, но и на зарубежных рынках.

Отвечая на вопрос о том, какую пользу подобные изменения принесли бы непосредственно «Шальке», Хефер заявил, что клубу необходима сильная и привлекательная Бундеслига.

Руководитель немецкой команды также выразил обеспокоенность долгосрочными перспективами национального чемпионата. По его мнению, Германии важно сохранить конкурентоспособность собственного турнира, чтобы через несколько десятилетий борьба за крупнейшие футбольные титулы не переместилась преимущественно в другие страны.

Слова Акселя Хефера приводит немецкое издание Bild.