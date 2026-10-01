Сборная Аргентины уверенно обыграла Боливию в домашней встрече 

Дата публикации: 01-10-2026 11:03

В ночь с 30 сентября на 1 октября сборные Аргентины и Боливии провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Кордове на стадионе «Марио Альберто Кемпес» и завершилась убедительной победой хозяев — 4:0. Главным арбитром игры был колумбиец Джон Оспина.

Аргентинская команда, являющаяся трёхкратным чемпионом мира, четырежды поразила ворота соперника. В составе «альбиселесте» результативными действиями отметились сразу четыре футболиста.

Первым среди аргентинцев отличился нападающий Лаутаро Мартинес. Затем свой вклад в крупную победу внесли полузащитник Нико Пас и защитник Кристиан Ромеро. Ещё один гол на свой счёт записал форвард Хосе Лопес.

Боливийская сборная не смогла ответить ни одним забитым мячом. В результате Аргентина завершила встречу с преимуществом в четыре гола.

Следующий контрольный матч аргентинцы снова проведут на домашнем поле. 4 октября команда встретится со сборной Буркина-Фасо, начало игры запланировано на 3:00 мск. Боливия свой следующий товарищеский поединок проведёт 5 октября против Гамбии. Встреча начнётся в 8:30 мск.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины встретилась с Испанией. Судьба главного трофея решилась в дополнительное время — испанцы победили со счётом 1:0.