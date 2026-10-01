Жозе Моуринью призвал Роналду научиться контролировать своё эго 

Дата публикации: 01-10-2026 10:58

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии. Специалист, ранее работавший с форвардом в мадридском клубе, прокомментировал конфликт игрока с нынешним наставником национальной команды Жорже Жезушем. Его слова приводит O Globo.

Моуринью отметил победный характер Роналду и подчеркнул, что его амбиции на протяжении многих лет помогали ему добиваться высоких результатов. При этом тренер считает, что 41-летнему нападающему теперь необходимо учитывать изменения, связанные с возрастом.

«Криштиану есть Криштиану. Он победитель. У него есть это эго, потому что на протяжении 20 лет оно приносило ему голы, титулы и рекорды. И это нормально. Но теперь ему нужно научиться держать своё эго под контролем. Футбол не будет ждать его. Его тело уже не то, что раньше. Все это знают. Он тоже это понимает.

Жорже Жезуш — хороший тренер. Он умеет работать с большими личностями и не боится их. Если он принимает какое-то решение, значит, считает, что оно пойдёт на пользу команде, а не имиджу отдельного игрока», — приводит слова Моуринью O Globo.

Ситуация обострилась после матча Португалии с Норвегией в Лиге наций. Роналду провёл всю встречу на скамейке запасных, хотя ранее обсуждался вариант его выхода на поле во втором тайме. После этого футболист покинул расположение сборной перед игрой с Данией.

Сам Роналду подтвердил свой уход из тренировочного лагеря и заявил, что позднее расскажет португальцам о причинах принятого решения. На фоне произошедшего появились сообщения о возможном завершении его выступлений за национальную команду. При этом официального объявления о завершении международной карьеры футболиста пока не было.

Моуринью при этом отдельно отметил качества Жезуша как тренера. По его мнению, наставник способен принимать решения, исходя прежде всего из интересов команды, даже когда речь идёт о футболисте с огромным авторитетом.

Источник: O Globo.