Министр Великобритании призналась в симпатии к «Манчестер Сити» и раскритиковала фанатов «Юнайтед» 

Дата публикации: 01-10-2026 11:09

Министр образования Великобритании Люси Пауэлл прокомментировала ситуацию вокруг «Манчестер Сити», который был признан виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги.

Пауэлл рассказала, что сама поддерживает «горожан», после чего в довольно резкой форме обратилась к болельщикам главного соперника клуба — «Манчестер Юнайтед». Свои слова министр произнесла во время выступления на съезде Лейбористской партии. Её заявление вызвало смех в зале. Пауэлл также использовала игру слов, связав футбольные цвета «Сити» с политической принадлежностью Лейбористской партии.

«Сама болею за "Ман Сити". Как и я, он "синий" в футболе, но истинный "красный" в политике. И раз уж мы заговорили о футболе, хочу сказать всем тем фанатам "Юнайтед", которые злорадствовали всю неделю: вы всё равно дерьмо и знаете об этом!» — сказала Пауэлл. Её слова приводит GB News.

Поводом для обсуждения стала недавняя ситуация с расследованием в отношении «Манчестер Сити». На прошлой неделе клуб признали виновным практически по всем пунктам обвинения, за исключением одного.

Премьер-лига ещё в феврале 2023 года предъявила «Манчестер Сити» обвинения в 115 предполагаемых нарушениях финансовых правил. Речь шла о периоде с 2009 по 2018 год. Позднее The Times уточнила, что фактическое число эпизодов может составлять 130. По данным издания, первоначальная цифра появилась из-за путаницы с отдельными положениями регламента.

Ранее свой комментарий по ситуации вокруг «Сити» также опубликовал траст болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, дело «Манчестер Сити» получило не только спортивный и финансовый, но и политический резонанс после публичного заявления британского министра.